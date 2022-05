Marche pour leurs coeurs Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Marche pour leurs coeurs Cadillac, 5 juin 2022, Cadillac. Marche pour leurs coeurs Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération Cadillac

2022-06-05 – 2022-06-05 Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération

Cadillac Gironde 10 EUR Découvrez le patrimoine exceptionnel des Cadillac-Côtes-de-Bordeaux en participant à la Marche CADILLAC-SUR-GARONNE

Vous pourrez découvrir les collines vallonnées recouvertes de vignes, les demeures historiques, les paysages grandioses, …

2 circuits : 15 KM 15€ – 10KM 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

Cadillac / Laroque / Omet / Cadillac

– Retrait des dossards : Place du Château à Cadillac (33410) à partir de 8h

– 1er départ 8h30 pour le 15 km / 9h pour le 10 km, Place du Château ducal de Cadillac

– Stationnement Parking de l’hôpital rue cazeaux-cazalet à Cadillac

– Arrivée à la Maison des Vins La Closière

– Concours photos du #patrimoine

Les fonds recueillis seront utilisés pour participer au financement des opérations du cœur d’enfants de La Chaîne de l’Espoir Bordeaux Découvrez le patrimoine exceptionnel des Cadillac-Côtes-de-Bordeaux en participant à la Marche CADILLAC-SUR-GARONNE

Vous pourrez découvrir les collines vallonnées recouvertes de vignes, les demeures historiques, les paysages grandioses, …

2 circuits : 15 KM 15€ – 10KM 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

Cadillac / Laroque / Omet / Cadillac

– Retrait des dossards : Place du Château à Cadillac (33410) à partir de 8h

– 1er départ 8h30 pour le 15 km / 9h pour le 10 km, Place du Château ducal de Cadillac

– Stationnement Parking de l’hôpital rue cazeaux-cazalet à Cadillac

– Arrivée à la Maison des Vins La Closière

– Concours photos du #patrimoine

Les fonds recueillis seront utilisés pour participer au financement des opérations du cœur d’enfants de La Chaîne de l’Espoir Bordeaux +33 6 07 36 38 71 Découvrez le patrimoine exceptionnel des Cadillac-Côtes-de-Bordeaux en participant à la Marche CADILLAC-SUR-GARONNE

Vous pourrez découvrir les collines vallonnées recouvertes de vignes, les demeures historiques, les paysages grandioses, …

2 circuits : 15 KM 15€ – 10KM 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

Cadillac / Laroque / Omet / Cadillac

– Retrait des dossards : Place du Château à Cadillac (33410) à partir de 8h

– 1er départ 8h30 pour le 15 km / 9h pour le 10 km, Place du Château ducal de Cadillac

– Stationnement Parking de l’hôpital rue cazeaux-cazalet à Cadillac

– Arrivée à la Maison des Vins La Closière

– Concours photos du #patrimoine

Les fonds recueillis seront utilisés pour participer au financement des opérations du cœur d’enfants de La Chaîne de l’Espoir Bordeaux Maison des vins

Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération Cadillac

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération Ville Cadillac lieuville Château ducal de Cadillac 4 Place de la Libération Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Marche pour leurs coeurs Cadillac 2022-06-05 was last modified: by Marche pour leurs coeurs Cadillac Cadillac 5 juin 2022 Cadillac Gironde

Cadillac Gironde