Marche pour le Temps Libéré Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Marche pour le Temps Libéré Morlaàs, 25 mars 2022, Morlaàs. Marche pour le Temps Libéré Morlaàs

2022-03-25 – 2022-03-25

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs EUR 0 0 8h30 : départ d’Anoye pour Morlaàs (16 kms). 10h30 : point de rencontre à l’aire de repos de Gabas. 13h30 : arrivée à Morlaàs. 17h : « Entre deux mondes », spectacle citoyen avec le Théâtre de la Terre. 8h30 : départ d’Anoye pour Morlaàs (16 kms). 10h30 : point de rencontre à l’aire de repos de Gabas. 13h30 : arrivée à Morlaàs. 17h : « Entre deux mondes », spectacle citoyen avec le Théâtre de la Terre. +33 7 71 13 10 39 8h30 : départ d’Anoye pour Morlaàs (16 kms). 10h30 : point de rencontre à l’aire de repos de Gabas. 13h30 : arrivée à Morlaàs. 17h : « Entre deux mondes », spectacle citoyen avec le Théâtre de la Terre. La caravane du temps

Morlaàs

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Ville Morlaàs lieuville Morlaàs Departement Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Morlaàs Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaas/

Marche pour le Temps Libéré Morlaàs 2022-03-25 was last modified: by Marche pour le Temps Libéré Morlaàs Morlaàs 25 mars 2022 Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques