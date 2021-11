Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640, Morannes sur Sarthe-Daumeray MARCHE POUR LE TÉLÉTHON Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: 49640

Morannes sur Sarthe-Daumeray

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON Morannes sur Sarthe-Daumeray, 21 novembre 2021, Morannes sur Sarthe-Daumeray. MARCHE POUR LE TÉLÉTHON Rue des Écoles Chemiré-sur-Sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray

2021-11-21 09:00:00 – 2021-11-21 Rue des Écoles Chemiré-sur-Sarthe

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Rdv à 8h30 à l’aire de loisirs de Chemiré-sur-Sarthe pour s’inscrire sur place et boire un café. Départ entre 9h et 10h pour 2 circuits libres de randonnées pédestres au choix : 6,5 et 15 km Verre de l’amitié à l’arrivée. Venez marcher sur les sentiers pédestres de Chemiré jean-luc.hamard@laposte.net Rdv à 8h30 à l’aire de loisirs de Chemiré-sur-Sarthe pour s’inscrire sur place et boire un café. Départ entre 9h et 10h pour 2 circuits libres de randonnées pédestres au choix : 6,5 et 15 km Verre de l’amitié à l’arrivée. Rue des Écoles Chemiré-sur-Sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 49640, Morannes sur Sarthe-Daumeray Autres Lieu Morannes sur Sarthe-Daumeray Adresse Rue des Écoles Chemiré-sur-Sarthe Ville Morannes sur Sarthe-Daumeray lieuville Rue des Écoles Chemiré-sur-Sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray