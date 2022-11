MARCHE POUR LE TÉLÉTHON Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle Hombourg-Haut Loisirs Vélo Hombourg et ACCES soutiennent le téléthon et organisent une randonnée pédestre suivie d’un repas. Rendez-vous sur le parking du centre social Pierre Julien à 8h45 – Départ à 9h. Randonnée pédestre de 8 km environ, Participation financière à l’appréciation de chacun en espèce ou chèque à l’ordre d’AFM TELETHON. Repas sur inscription au 03 87 04 54 81 ou 03 87 92 69 32 ou 03 72 36 22 70. Au menu, couscous, dessert oriental, thé, café. Tarif : 12€/adulte et 8E/enfant. Apéritifs et boissons non inclus. En soirée, vous pourrez vous rendre de18h00 à 23h00 à la patinoire au Château d’Hausen où la recette sera intégralement reversée à AFM TELETHON. boduclos@gmail.com +33 3 87 04 54 81 AFM TELETHON

