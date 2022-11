Marche pour le téléthon Gabaston Gabaston Catégories d’évènement: Gabaston

Pyrnées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques

Marche pour le téléthon

Foyer rural Gabaston

2022-12-03 14:30:00

Foyer rural Gabaston Pyrnes-Atlantiques

2022-12-03 14:30:00 – 2022-12-03 Gabaston

EUR 2

2 circuits de marche : 4 et 8 km

Collation gratuite servie après la marche pour les participants

+33 6 71 45 23 40

Gabaston

