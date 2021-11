Marche pour le Téléthon Excideuil, 4 décembre 2021, Excideuil.

Marche pour le Téléthon Excideuil

2021-12-04 – 2021-12-04

Excideuil Dordogne

Grande marche de Excideuil /St Raphaël /Excideuil.

Départ a 9h devant l’office de tourisme. Un rafraîchissement étape sera offert à St Raphaël par le comité des fêtes et café et chocolats chauds et biscuits à Excideuil.

Prix de la participation 5 € / personne qui seront reversés a AFM/Telethon.

Vente de bourriches d’huîtres de 3 douzaines à 24€, devant l’office de tourisme et le Rustic.

Le Rustic et le Gaillard Gourmand s’engagent à verser 50 cts sur chaque menu vendu ce jour.

Ventre d’huitres.

+33 6 10 04 44 00

Naturellement Périgord

Excideuil

