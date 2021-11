Berd'huis Berd'huis Berd'huis, Orne Marche pour le Téléthon – Berd’huis Berd’huis Berd'huis Catégories d’évènement: Berd'huis

Orne

Marche pour le Téléthon – Berd’huis Berd’huis, 4 décembre 2021, Berd'huis. Marche pour le Téléthon – Berd’huis Berd’huis

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04

Berd’huis Orne Berd’huis Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Berd’huis pour un circuit d’environ 5 km en campagne – prévoir des chaussures de marche (participation à partir de 2€).

À 16h20 passage du convoi des motards de Condé sur Huisne.

Remise des dons récoltés à Berd’huis (une cagnotte est ouverte en Mairie). Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Berd’huis pour un circuit d’environ 5 km en campagne – prévoir des chaussures de marche (participation à partir de 2€).

À 16h20 passage du convoi des motards de Condé sur Huisne.

Remise des… +33 2 33 85 23 60 Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Berd’huis pour un circuit d’environ 5 km en campagne – prévoir des chaussures de marche (participation à partir de 2€).

À 16h20 passage du convoi des motards de Condé sur Huisne.

Remise des dons récoltés à Berd’huis (une cagnotte est ouverte en Mairie). Berd’huis

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Berd'huis, Orne Autres Lieu Berd'huis Adresse Ville Berd'huis lieuville Berd'huis