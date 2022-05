Marche pour le dépistage du Cancer du Sein aux Faux de Verzy Verzy Verzy Catégories d’évènement: 51380

Verzy 51380 Verzy Assistez à cette randonnée pédestre au Faux de Verzy pour le dépistage du cancer du sein.

Réunies sous l’appellation Octobre Rose, des milliers de manifestations sont organisées dans tout le pays pour sensibiliser les femmes et mettre en avant les informations sur cette maladie. Au programme : 2 parcours de 6 et 14km ! Les randonneurs sont également invités à faire un geste, en versant un don en faveur des malades via des urnes mises à disposition. 2 parcours : 6 et 14 km, départ de 9 à 17 h jean.vinolles@wanadoo.fr +33 6 07 39 04 73 Assistez à cette randonnée pédestre au Faux de Verzy pour le dépistage du cancer du sein.

Réunies sous l'appellation Octobre Rose, des milliers de manifestations sont organisées dans tout le pays pour sensibiliser les femmes et mettre en avant les informations sur cette maladie. Au programme : 2 parcours de 6 et 14km ! Les randonneurs sont également invités à faire un geste, en versant un don en faveur des malades via des urnes mises à disposition.

