marche pour le climat reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

marche pour le climat reims, 12 mars 2022, Reims. marche pour le climat

reims, le samedi 12 mars à 16:00 Marche climat “Look Up” : 13 organisations climatiques et sociales se mobilisent le 12 mars à Reims reims porte mars 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu reims Adresse porte mars 51100 Reims Ville Reims lieuville reims Reims Departement Marne

reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

marche pour le climat reims 2022-03-12 was last modified: by marche pour le climat reims reims 12 mars 2022 Reims Reims Reims

Reims Marne