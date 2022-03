Marche pour le Climat Place de la Bastille Paris Catégorie d’évènement: Paris

MDB, Vélorution Paris-Île-de-France et CycloTransEurope appellent les cyclistes à se mobiliser pour la grande Marche du climat qui aura lieu à Paris samedi 12 mars. RDV à 13h15 place de la Bastille (à côté de l’Opéra). Nous rejoindrons ensuite la Marche. Pour rappel, l’objectif de 9% de part modale du vélo avait été fixd’ici 2024. Il est plus que temps que les grandes villes prennent toute leur part dans cet effort ! Avec CyloTransEurope et Vélorution, mobilisons-nous pour que le vélo prenne toute sa place dans nos efforts pour le climat ! Place de la Bastille bastille Paris Quartier de l’Arsenal

