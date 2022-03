Marche pour le climat et la justice sociale – 12 mars place de la nation,paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

LOOK UP ——- ### 12 mars 14h à place de la Nation Plusieurs associations et organisations dont Alternatiba, Attac, 350.org, Les Amis de la Terre, Citoyens pour le Climat ou Notre Affaire à Tous appellent à une journée de mobilisation partout en France le samedi 12 mars 2022. À Paris, l’évènement aura lieu à partir de 14h sur la place de la Nation ! [https://www.facebook.com/Alternatiba.eu/videos/529177712167807/](https://www.facebook.com/Alternatiba.eu/videos/529177712167807/) Proposé par la marche pour le climat place de la nation,paris place de la nation, paris Paris Quartier de Picpus

