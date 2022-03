Marche pour le climat Bergerac, 12 mars 2022, Bergerac.

Marche pour le climat Place de Lattre de Tassigny Marché Bergerac

2022-03-12 – 2022-03-12 Place de Lattre de Tassigny Marché

Bergerac Dordogne

Organisée par des associations, groupes, collectifs du Bergeracois. accueil : stand Bergeracois en Transition et des associations participantes, sur le marché devant l’église de Bergerac, de 8h à 12h. Dépôt des bulletins de participation à la tombola gratuite (nom, courriel, téléphone)

. 10h30 à 11h00 : à partir du stand, chaîne des participants affichant leur idée d’action. 11h00 : recueil des idées d’actions individuelles et collectives pour préserver la planète dans le Bergeracois. 11h15 : tirage au sort des lots de la tombola gratuite, Bicyclette reconditionnée, plants de légumes, doses de lessives maison, vins … Suggestions : portez sur vous quelque chose de couleur verte (couleur de l’environnement), mettez par écrit, par dessin … l’idée d’action pour le climat que vous proposez et prévoyez la manière dont vous pourrez l’afficher sur vous. Tombola.

Eglise Protestante Unie du Bergeracois

Place de Lattre de Tassigny Marché Bergerac

