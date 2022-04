MARCHE POUR LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 11:00:00 Route de Pouancé Complexe sportif

Marche pour la lutte contre le diabète organisée par l'ESSHA et le Rotary Club de Segré le dimanche 15 mai 2022 à partir de 9h. Plusieurs parcours proposé : 6, 9 et 13 km. Village santé, restauration sur place, meeting d'athlétisme.

rotaryclubsegrehautanjou@gmail.com +33 6 37 30 91 16

