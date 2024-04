Marché potier Saint-Jean-Pied-de-Port, dimanche 5 mai 2024.

Marché potier Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Créations uniques et originales de 30 céramistes de la région et autre, venus exposer leur savoir faire et leur passion pour cet art ancestral. Démonstration de tournage, ateliers de modelage pour les enfants et les adultes, des conférences pour s’initier à cet art passionnant. Concours de la plus belle céramique où le public pourra voter pour sa création préférée. Point restauration et buvette tenus par l’association d’aide aux migrants Etor Bide.

Cette deuxième édition du marché potier à St Jean Pied de Port est l’occasion idéale de découvrir des artisans passionnés et leur travail exceptionnel pour cette belle journée dédiée à l’art de la céramique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine zeramikagarazi@gmail.com

L’événement Marché potier Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Pays Basque