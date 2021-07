Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Marché Potier au Grand-Bornand village Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand

Marché Potier au Grand-Bornand village Le Grand-Bornand, 6 août 2021, Le Grand-Bornand. Marché Potier au Grand-Bornand village 2021-08-06 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-06 19:00:00 19:00:00 Le Grand-Bornand Village Grenette

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Le Grand-Bornand Toutes les techniques de poterie représentées sur ce marché qui regroupe une vingtaine de participants venus de toute la région Rhône-Alpes. infos@legrandbornand.com +33 4 50 02 78 00 https://www.legrandbornand.com/ dernière mise à jour : 2021-07-26 par Le Grand-Bornand Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Autres Lieu Le Grand-Bornand Adresse Le Grand-Bornand Village Grenette Ville Le Grand-Bornand lieuville 45.94247#6.42789