Vagney Vosges Vagney Randonnée pédestre à la portée de tous, sans difficulté. Départ de la salle des fêtes. Deux parcours balisés : 5 km, 10 km et 20 km.

Inscriptions sur place de 7h00 à 14h00. gerard.ehrengarth@orange.fr +33 3 29 61 70 29 http://cohm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=12007 COHM

