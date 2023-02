Marche populaire Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Marche populaire, 19 mars 2023, Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim. Marche populaire 1 rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

2023-03-19 07:00:00 – 2023-03-19 13:00:00 Turckheim

Haut-Rhin Turckheim EUR Deux parcours sont proposés de 12 km et 7 km, au départ de l’espace rive droite, 1 rue de l’huilerie à Turckheim. Ils permettent de profiter d’une belle promenade en direction de Wintzenheim, à travers vignoble et forêt, avec de beaux panoramas. Une boisson et une petite collation sont offertes au premier poste de contrôle. Deux lieux de restauration chaude et froide sont proposés, au chalet St Gilles de Wintzenheim et à l’espace rive droite de Turckheim.. 2 parcours de 7 et 12 km proposés sur les chemins autour de Turckheim. Dernière arrivée avant 17h30. +33 6 74 74 00 01 Turckheim

dernière mise à jour : 2023-02-14 par Office de tourisme de Colmar

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Turckheim Autres Lieu Turckheim Adresse 1 rue de l'Huilerie Turckheim Haut-Rhin Office de tourisme de Colmar Ville Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim lieuville Turckheim Departement Haut-Rhin

Turckheim Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turckheim office de tourisme de colmar turckheim/

Marche populaire 2023-03-19 was last modified: by Marche populaire Turckheim 19 mars 2023 1 rue de l'Huilerie Turckheim Haut-Rhin Haut-Rhin Office de tourisme de Colmar Turckheim Turckheim, Haut-Rhin

Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim Haut-Rhin