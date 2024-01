MARCHE POPULAIRE Troisfontaines, dimanche 10 mars 2024.

MARCHE POPULAIRE Troisfontaines Moselle

Dimanche

La 3F organise la 2ème édition de sa marche populaire ! Au programme une marche de 9 ou 12 km. Année olympique oblige, sera proposé de façon facultative des épreuves « olympiques » sur les parcours de la marche. Bien entendu, ces épreuves d’adresse facultatives seront faciles et accessibles à toutes et à tous. Des lots seront distribués aux meilleurs résultats. Un ravitaillement sera positionné sur les parcours.

Les marches pourront être prolongées par un repas servi dans la salle des fêtes. Il sera possible de s’inscrire au repas sans pour autant avoir marché.

Pour la bonne organisation de l’événement, il est demandé aux participants de s’inscrire au plus tôt et avant le 2 mars 2024, par téléphone ou mail.Tout public

.

Départ cour de l’école 17 rue du Stade

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est lavigilante.troisfontaines@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:30:00

fin : 2024-03-10



L’événement MARCHE POPULAIRE Troisfontaines a été mis à jour le 2024-01-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG