Marche populaire Rouffach, 29 octobre 2022, Rouffach.

Marche populaire Rouffach

2022-10-29 07:10:00 – 2022-10-30 14:00:00

Rouffach 68250

Les départs auront lieu entre 7h et 13h pour le parcours de 20 km, jusqu’à 14h pour les parcours de 5 et 11 km. Tous les marcheurs de la région, mais aussi des départements voisins, de Suisse, d’Allemagne, sont invités à profiter des trois parcours de 5 km, 11 km et 20 km proposés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. De magnifiques paysages vous attendent : vignes, collines sous-vosgiennes et plusieurs points de vue remarquables.

Stand de boisson gratuite et 2 lieux de restauration possibles (à la salle de Rouffach et à celle de Westhalten).

Les marcheurs savoureront la traditionnelle choucroute garnie ou autre petite restauration dans une atmosphère festive et musicale. Les personnes désirant déguster la choucroute, sans participer à la marche, seront également les bienvenues.

Ouvert à tous (les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés) .

+33 6 77 60 28 74

