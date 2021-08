Raves Raves Raves, Vosges MARCHE POPULAIRE Raves Raves Catégories d’évènement: Raves

MARCHE POPULAIRE Raves, 5 septembre 2021, Raves. MARCHE POPULAIRE 2021-09-05 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-05 13:00:00 13:00:00 salle des Fêtes rue de la Mairie

Raves Vosges Raves 2 EUR Marche ouverte à tous. Nouveau parcours.

Pass sanitaire obligatoire.

Possibilité de restauration rapide à 12 h. +33 3 29 51 75 21 Web dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES

