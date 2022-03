MARCHE POPULAIRE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

MARCHE POPULAIRE Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux Plombières-les-Bains

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 14:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Marche Populaire internationale FFSP,parcours de 5,10, 20 kms, sans difficultés particulières,ouverte à tous: les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Inscription :3£, de 7h30 à 14h, Arrivée jusqu’à 18h.

Boissons et petites collations gratuites au 1er contrôle. Possibilité de restauration chaude ou froide, à l’arrivée et aux autres contrôles.Les chiens doivent être tenus en laisse.

La marche aura lieu par tous les temps, dans le respect des mesures sanitaires, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. +33 6 34 13 66 17 Maison pour Tous

