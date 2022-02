MARCHE POPULAIRE Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle 2 EUR organisée par les Amis de la Nature de Petite-Roselle, départ de l’Espace La Concorde. Circuits de 5km et 10km. A partir de 7h. Inscriptions : 2€/personne. Renseignements au 03.87.87.00.39 ou en mairie au 03.87.85.27.10. +33 3 87 85 27 10 Petite-Rosselle

