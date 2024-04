Marche populaire Lobsann, dimanche 23 juin 2024.

Marche populaire Lobsann Bas-Rhin

Venez participer à cette marche populaire dans la région de Lobsann pour découvrir les trésors de la commune et ses environs ! Deux parcours de 9 et 16 km seront proposés aux marcheurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 07:30:00

fin : 2024-06-23 11:00:00

30 rue Principale

Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marche populaire Lobsann a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte