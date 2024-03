MARCHE POPULAIRE IVV Montbronn, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche

Marche populaire accessible à tous.

3 parcours sont proposés 5,10 et 16 km.

Collations et boissons offertes aux différents points de contrôles.

Possibilité de restauration pour tous, marcheurs ou non marcheurs.Tout public

3 EUR.

Début : 2024-04-07 07:00:00

fin : 2024-04-07 13:30:00

Rue notre Dame

Montbronn 57415 Moselle Grand Est

