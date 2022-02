Marche populaire internationale Jettingen Jettingen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Jettingen

Marche populaire internationale Jettingen, 20 août 2022, Jettingen.

2022-08-20 06:00:00 – 2022-08-21 15:00:00

Jettingen Haut-Rhin Jettingen EUR Parcours de 5, 10, 20 et 42 km à travers prés et bosquets sans difficulté particulière. La marche aura lieu par tous les temps, sauf en cas d’arrêté municipal. 4 parcours de 5, 10, 20 et 42 km vous sont proposés. Buvette et restauration sur place. +33 3 89 68 05 75 Parcours de 5, 10, 20 et 42 km à travers prés et bosquets sans difficulté particulière. La marche aura lieu par tous les temps, sauf en cas d’arrêté municipal. Jettingen

