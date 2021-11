Baâlon Baâlon Baâlon, Meuse MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DU TELETHON Baâlon Baâlon Catégories d’évènement: Baâlon

Meuse

MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DU TELETHON Baâlon, 28 novembre 2021, Baâlon. MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DU TELETHON Baâlon

2021-11-28 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-28

Baâlon Meuse Baâlon Meuse EUR Marche populaire internationale du téléthon Départ à 8h de Baalon Parcours de 5-10-15 kms contact@ffsp.fr Club de marche Les Robinsons

Baâlon

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Baâlon, Meuse Autres Lieu Baâlon Adresse Ville Baâlon lieuville Baâlon