Marche populaire internationale d’hiver Beinheim, dimanche 18 février 2024.

Marche populaire internationale d’hiver Beinheim Bas-Rhin

Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants.

Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières.

Ravitaillement aux postes de contrôle.

Possibilité de se restaurer à votre retour. Inscription sur place.

Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants. Départ à la salle polyvalente (rue du Foyer).

Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières .

Ravitaillement aux postes de contrôle.

Possibilité de se restaurer à votre retour. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 08:00:00

fin : 2024-02-18 13:00:00

17 route de Seltz

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marche populaire internationale d’hiver Beinheim a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg