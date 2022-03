Marche Populaire Internationale des Épouvantails – Contes en Éventail Saint-Cannat, 23 avril 2022, Saint-Cannat.

Marche Populaire Internationale des Épouvantails – Contes en Éventail Saint-Cannat

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

➜ 9h30 : rendez-vous Place Gambetta / Stand Office de Tourisme.

➜ 10h : départ – 3 conteurs “épouvantails” proposent de se joindre à eux pour une randonnée faite de plaisirs, de rendez-vous surprises et d’histoires de printemps !

➜ 12h30 : pique-nique au panier.



● “Petits contes zen” par Clément Goguillot – Cie Délices de Scène

Clément Goguillot offre aux petits et grands un temps de respiration pétillante, d’initiation ludique à l’ancestrale sagesse d’orient qui s’installe, tambour et cœur battants, pour de purs moments de bonheur avec la jeunesse d’occident.

Avec sa voix pleine de passion, le conteur évoque avec beaucoup d’humour et de tendresse, ce qu’on peut appeler la zen attitude.

Une façon de voir les choses, de vivre les événements et d’envisager la vie en ne voyant que le côté positif, comme la bouteille à moitié pleine plutôt qu’à moitié vide.



● “Histoires vagabondes” par Sylvie Vieville – Cie Amarande

Sylvie Vieville transmet une parole vivante et porte un regard attendrissant et généreux sur les histoires qu’elle offre à son public avec gourmandise et un zeste d’humour.

Aventurière de la parole, colporteuse d’histoires, elle cultive la tradition orale et explore le récit contemporain avec talent et justesse.

Elle aime donner du “corps aux histoires”, du sens à la parole et de la place au silence.



● “De bouche à oreille” par Boubacar Ndiaye – Cie Amarande

Dans ses spectacles “traditionnels” Boubacar nous transporte dans un voyage imaginaire. Il donne une belle part aux improvisions, fruit de l’interactivité et de l’inspiration des regards du public.

Lorsque Boubacar apparaît, une ardeur contagieuse nous emplit le corps tout entier, nous emmenant dans un voyage conté, chanté et dansé.

Avec toute sa générosité, il nous offre l’énergie et le rayonnement de sa joie d’être ensemble.

“Raconter, c’est rencontrer les gens. Ouvrez les oreilles de vos cœurs, je vous emmène à l’école des ancêtres.”



Inscription obligatoire.

Une cotisation sera demandée en échange de la licence FFSP.

Toutes les animations sont offertes par le Syndicat d’Initiative, la Municipalité et le Foyer Rural.

Le parcours assuré par la FFSP est ouvert à tous, petits et grands.

Au programme, une petite dizaine de kilomètres sans difficulté entre la ville et la campagne. Ce même jour auront lieu, comme chaque année, les “Contes en éventails”.

Saint-Cannat

