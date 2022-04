Marche populaire internationale de montagne Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzbach-les-Bains

Marche populaire internationale de montagne Soultzbach-les-Bains, 30 avril 2022, Soultzbach-les-Bains. Marche populaire internationale de montagne Soultzbach-les-Bains

2022-04-30 07:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin Soultzbach-les-Bains EUR Informations aux marcheurs : Départ et arrivée : Maison des Associations – 1 route de Wasserbourg à Soultzbach les Bains Départ de 07h à 14h – Arrivée limitée à 17h 3 parcours de 6 – 11 et 19 km. Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 2€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour. Inscriptions auprès de Christian CONREAUX 3 rue de la Gare 68230 SOULTZBACH LES BAINS – 03 89 71 02 42

Récompenses: aux groupes de plus de 15 participants Assurance: La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé. Ravitaillement: boissons et petites collations gratuites au premier point de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée. Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Marche populaire ouverte à tous dans le Massif du Petit Ballon. 3 parcours de 6-11 et 19 km. Boisson et petite collation gratuites au premier point de contrôle. Possibilité de restauration sur la parcours et à l’arrivée. Se munir de bonnes chaussures, tenir les chiens en laisse et être respectueux de la nature. +33 3 89 71 02 42 Informations aux marcheurs : Départ et arrivée : Maison des Associations – 1 route de Wasserbourg à Soultzbach les Bains Départ de 07h à 14h – Arrivée limitée à 17h 3 parcours de 6 – 11 et 19 km. Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 2€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour. Inscriptions auprès de Christian CONREAUX 3 rue de la Gare 68230 SOULTZBACH LES BAINS – 03 89 71 02 42

Récompenses: aux groupes de plus de 15 participants Assurance: La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé. Ravitaillement: boissons et petites collations gratuites au premier point de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée. Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Soultzbach-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Soultzbach-les-Bains Autres Lieu Soultzbach-les-Bains Adresse Ville Soultzbach-les-Bains lieuville Soultzbach-les-Bains Departement Haut-Rhin

Marche populaire internationale de montagne Soultzbach-les-Bains 2022-04-30 was last modified: by Marche populaire internationale de montagne Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains 30 avril 2022 Haut-Rhin Soultzbach-les-Bains

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin