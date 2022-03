MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE Bellefontaine Bellefontaine Catégories d’évènement: Bellefontaine

Bellefontaine Vosges Bellefontaine 3 EUR 37e marche populaire internationale organisée par l’amicale des Sapeurs pompiers de Bellefontaine/Plombières-les-Bains.

Départ de la salle polyvalente (192 Grande Rue) de Bellefontaine de 7h jusqu’à 14h.

Parcours de 5 km, 10 km et 15 km sans difficulté particulière. Ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation de 3€.

Apportez votre gobelet en plastique. Les chiens doivent être tenus en laisse.

Renseignements et inscription : 06 25 52 32 98. amicalepompiersplombieres88370@gmail.com +33 6 25 52 32 98 pixabay

