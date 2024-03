Marche populaire Hattstatt, samedi 6 avril 2024.

Parcours de 5km, 10 km et 20 km. Petite restauration sur place. Prévoir des vêtements adaptés à la météo.

Des parcours de 5, 10 et 20 km très agréables et sans difficulté particulière à travers vignes et forêts vous permettront de découvrir des vues splendides sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire.

Une collation vous sera offerte au stand gratuit, à environ 3km du départ.

Vous pourrez retrouver sur les autres points de restauration un plat chaud pour reprendre des forces, de quoi vous désaltérer, divers snack pour les petites faims.

Premiers départs à partir de 7h, dernier départ à 14h (12h pour le 20km).

Des lots seront offerts à nos participants les plus méritants, avec notamment le lot pour le plus grand groupe de marcheur ! EUR.

Début : 2024-04-06 07:00:00

fin : 2024-04-07 14:00:00

Hattstatt 68420 Haut-Rhin Grand Est foot.hattstatt@gmail.com

