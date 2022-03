Marche populaire Hattstatt, 2 avril 2022, Hattstatt.

Marche populaire Hattstatt

2022-04-02 – 2022-04-03

Hattstatt Haut-Rhin Hattstatt

EUR Des parcours très agréables et sans difficulté particulière de à travers vignes et forêts vous permettront de découvrir des vues splendides sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 10 km, 20 km et parcours adapté. Petite restauration sur place.

5km, 10 km, 20 km et parcours adapté. Petite restauration sur place. Prévoir des vêtements adaptés à la météo.

+33 9 54 11 13 68

Hattstatt

