Marche Populaire Gréasque, 12 juin 2021-12 juin 2021, Gréasque.

Marche Populaire 2021-06-12 – 2021-06-12 Pôle Historique Minier Musée de la mine / Puits d’Hély d’Oissel

Que l’on vienne en famille, en club ou même seul, cette marche se déroule sur un parcours sans difficulté particulière. Vous avez le choix entre deux distances, avec nos boucles de 8km et de 13km. Dans les deux cas, vous trouverez des bénévoles du Comité des Feux et Forêts de Gréasque sur le parcours afin de vous conseiller et de vous proposer un petit ravitaillement bienvenu.



Départs échelonnés au choix entre 8h et 13h

Départ et arrivée au musée de la mine de Gréasque.



Ravitaillement à mi-parcours.

Sans inscription préalable.

Frais d’assurance FFSP obligatoire : 2€ par personne



Vous pouvez vous inscrire pour une randonnée commentée le matin

(thèmes : la flore à 9h, les mines de charbon à 10h30).

Retour du geocaching – version 2.0 / Jeu de recherches de caches et d’indices, sur la petite boucle de 8 km.

Avec cette fois-ci des énigmes spéciales pour les plus jeunes, afin de mettre toute la famille à contribution. Car il va falloir non seulement marcher mais aussi savoir utiliser les réseaux sociaux pour gagner l’un des nombreux lots prévus. De quoi rendre le parcours plus vivant, et vous faire découvrir la mine, sans même vous en apercevoir.

12ème Marche Populaire : une randonnée dans la forêt de Gréasque, à la découverte des vestiges de la mine. Randonnée libre, pour tous !

http://www.poleminier.com/

