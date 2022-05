MARCHE POPULAIRE FFSP Charmois-l’Orgueilleux Charmois-l'Orgueilleux Catégories d’évènement: Charmois-l'Orgueilleux

Vosges

MARCHE POPULAIRE FFSP Charmois-l’Orgueilleux, 5 juin 2022, Charmois-l'Orgueilleux. MARCHE POPULAIRE FFSP Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Charmois-l’Orgueilleux

2022-06-05 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-05 14:00:00 14:00:00 Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette

Charmois-l’Orgueilleux Vosges Charmois-l’Orgueilleux PARCOURS :

6 km -11 km – 21 km sans difficultés particulières.

Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

LICENCE :

La licence de participation F.F.S.P est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

RAVITAILLEMENT :

Boissons et petites collations

Ravitaillements payants le long du parcours (boissons et casse-croûte). Possibilité de restauration à l’arrivée.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. +33 6 23 03 20 21 Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Charmois-l’Orgueilleux

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Charmois-l'Orgueilleux, Vosges Autres Lieu Charmois-l'Orgueilleux Adresse Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Ville Charmois-l'Orgueilleux lieuville Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Charmois-l'Orgueilleux Departement Vosges

Charmois-l'Orgueilleux Charmois-l'Orgueilleux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmois-lorgueilleux/

MARCHE POPULAIRE FFSP Charmois-l’Orgueilleux 2022-06-05 was last modified: by MARCHE POPULAIRE FFSP Charmois-l’Orgueilleux Charmois-l'Orgueilleux 5 juin 2022 Charmois-l'Orgueilleux Vosges

Charmois-l'Orgueilleux Vosges