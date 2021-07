Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau Marche Populaire du Patrimoine Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Marche Populaire du Patrimoine Fuveau, 18 septembre 2021, Fuveau. Marche Populaire du Patrimoine 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 cours Victor Leydet Cours Victor Leydet

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Vous découvrirez les principaux sites patrimoniaux à votre rythme. Une petite collation vous sera proposée aux points de contrôle de la marche pour vous requinquer… Venez en famille, entre amis ou même seul (vous trouverez forcément quelqu’un pour faire un bout de chemin avec vous…) en marchant à votre rythme sur les routes du Patrimoine fuvelain … contact@fuveau-tourisme.com +33 4 42 50 49 77 Vous découvrirez les principaux sites patrimoniaux à votre rythme. Une petite collation vous sera proposée aux points de contrôle de la marche pour vous requinquer… dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme de Fuveau Provence Tourisme / Office de Tourisme de FuveauProvence Tourisme / Office de Tourisme de Fuveau

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Ville Fuveau lieuville 43.45381#5.56279