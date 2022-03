Marche populaire du Lundi de Pâques Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-04-18 – 2022-04-18

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim Rendez-vous le lundi 18 avril 2022 afin de participer à la 30ème Marche Populaire Internationnale organisé par la Batterie Fanfare Saint-Jospeh de Marlenheim. Départ du Centre culturel et sportif Les Roseaux dès 7h00. Parcours de 5, 10 et 15km. Repas sur place. Circuits de 10km et 15km. +33 6 36 99 35 73 Rendez-vous le lundi 18 avril 2022 afin de participer à la 30ème Marche Populaire Internationnale organisé par la Batterie Fanfare Saint-Jospeh de Marlenheim. Départ du Centre culturel et sportif Les Roseaux dès 7h00. Parcours de 5, 10 et 15km. Repas sur place. Marlenheim

