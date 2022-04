MARCHE POPULAIRE D’HABAURUPT Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: 88230

2022-05-15 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00

Plainfaing 88230 Plainfaing Circuit de12 km environ.

Inscriptions gratuites de 8 h 30 à 10 h 30.

Repas champêtres servis à l’arrivée de 12h à 14h pour 15 €/personne.

Réservations pour le repas au 06 33 41 02 08 ou lihabaure.asso@gmail.com lihabaure.asso@gmail.com http://www.lihabaure.com/ Plainfaing

