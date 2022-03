Marche populaire de Pulversheim Pulversheim, 15 avril 2022, Pulversheim.

Marche populaire de Pulversheim Pulversheim

2022-04-15 07:00:00 – 2022-04-15 14:00:00

Pulversheim Haut-Rhin Pulversheim

EUR Venez vous oxygéner et découvrir les villes et villages autour de Mulhouse d’une autre manière.

Les Randonneurs de la Thur vous proposent une marche de 6, 11 ou 20 km aux alentours de Pulversheim, le long des berges de la Thur, le carreau Rodolphe et pour les plus téméraires le plan d’eau d’Ensisheim et les abords d’Ungersheim. Départs de 7h à 14h (arrivée à 18h maximum).

+33 6 24 52 48 62

Pulversheim

