Waldighofen Haut-Rhin Waldighofen EUR La traditionnelle marche populaire du CSSPP Waldighoffen revient cette année. Pour cela, il est temps de vous parler du challenge de la soirée! L’évènement est pour nous l’occasion permettant de rendre hommage à notre marcheur de coeur : Raymond Doubs. En effet, c’est à cet homme que l’on doit la création de notre marche populaire. Ainsi, nous décidons chaque année de mettre en place le « challenge Raymond Doubs », qui récompense le groupe de marcheurs le plus nombreux. Les autres groupes atteignant au moins 10 personnes bénéficieront également d’une récompense.



On vous attend nombreux le samedi 9 avril à partir de 15h. Les départs se feront entre 15h et 19h30 pour suivre deux parcours de 12 et 6 km, tracés par des flèches lumineuses. Waldighofen

