Thann 68800 EUR 3 parcours fléchés de 5 km, de 10 km et 20 km à travers les chemins forestiers de Thann. Cette 12ème édition s’attache à mettre en exergue des aspects patrimoniaux insolites. Partez à la découverte du petit patrimoine avec une approche pluridisciplinaire, tant sur le plan environnemental qu’historique, … sans oublier le terroir. Vous trouverez, le jour de la marche, des carto-guides qui vous feront découvrir les environs de Thann comme vous ne les avez jamais vu ! 3 parcours fléchés « adaptés » 5, 10 et 20km sur d’agréables sentiers de moyenne montagne, à travers les chemins forestiers, pour découvrir des aspects patrimoniaux insolites. +33 3 89 35 71 20 3 parcours fléchés de 5 km, de 10 km et 20 km à travers les chemins forestiers de Thann. Cette 12ème édition s’attache à mettre en exergue des aspects patrimoniaux insolites. Partez à la découverte du petit patrimoine avec une approche pluridisciplinaire, tant sur le plan environnemental qu’historique, … sans oublier le terroir. Vous trouverez, le jour de la marche, des carto-guides qui vous feront découvrir les environs de Thann comme vous ne les avez jamais vu ! Thann

