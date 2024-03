Marche Populaire de l’ACS de Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier, dimanche 5 mai 2024.

L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise sa traditionnelle « Marche populaire », le dimanche 5 mai . Cette marche est accessible à tous, les départs se feront de 7 h à 13 h. Rendez-vous à la salle culturelle de Frahier.

Ravitaillement sur le parcours et repas en salle.

3 parcours 7 km, 10 km et 20 km.

Contact acsfc70@hotmail.com ou 06 84 11 80 04 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05

Salle culturelle

Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté acsfc70@hotmail.com

