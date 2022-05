MARCHE POPULAIRE DE BINING Bining, 21 mai 2022, Bining.

MARCHE POPULAIRE DE BINING Bining

2022-05-21 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-22

Bining Moselle Bining

Le week-end du 21 et 22 mai, enfilez vos chaussures de marche et venez participer à la traditionnelle marche populaire. A travers les sentiers balisés, sans difficulté particulière, vous pourrez choisir entre 4 parcours (5km, 10km, 20km et un marathon de 42km). Départs et arrivées seront enregistrés à la salle des fêtes. Pour le marathon, les départs se feront de 6h à 9h, pour les 10km et 5km de 6h à 14h et les 20km de 6h à 13h. Des boissons et petits ravitaillements seront proposés aux marcheurs aux points de contrôle. Il y aura possibilité de se restaurer à la salle des fêtes.

+33 3 87 09 76 84

Bining

dernière mise à jour : 2022-05-14 par OT DU PAYS DE BITCHE