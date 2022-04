Marche populaire Cernay, 30 avril 2022, Cernay.

Marche populaire Cernay

2022-04-30 06:30:00 – 2022-05-01 15:00:00

Cernay Haut-Rhin

EUR 4 parcours (6, 10, 16 et 20km) sont proposés aux marcheurs. Cette année, les parcours prendront la direction de Thann (sentier découverte de la Thur, vignoble du Rangen, Croix du Staufen…), et retour à Cernay par le Parc des Rives de la Thur. Postes de ravitaillement tout au long des parcours avec possibilité de se restaurer ainsi qu’en salle au départ et à l’arrivée.

+33 6 74 39 98 86

