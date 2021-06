Champ-le-Duc Champ-le-Duc Champ-le-Duc, Vosges MARCHE POPULAIRE AU PROFIT DES CHIENS GUIDE Champ-le-Duc Champ-le-Duc Catégories d’évènement: Champ-le-Duc

Vosges

Champ-le-Duc Vosges Randonnée pédestre avec 3 circuits 5km – 10km – 20km sur Champ-Le-Duc et environs.

Le bénéfice de cette journée est entièrement reversé à l’association des Chiens Guides de l’Est.

Ouvert à tous, les enfants doivent être accompagnés.

+33 7 88 60 84 99

