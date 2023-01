Marche pleine conscience Chiché Chiché Catégories d’Évènement: Chiché

Marche pleine conscience (Mindfulness Walk)
Date: January 24, 2023
Location: Maison des associations, 4 Route de Parthenay, Chiché, Deux-Sèvres
Price: 2 EUR

Prenez un temps pour vous en pleine nature lors d'une marche, à l'écoute de soi et de ce qui vous entoure. Préférez une tenue adaptée à la météo du jour.

