Marché Plantes et Gourmandises, Artisanat d’art Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

Marché Plantes et Gourmandises, Artisanat d’art Saint-Coulomb, 26 mai 2022, Saint-Coulomb. Marché Plantes et Gourmandises, Artisanat d’art Malouinière de la Ville Bague La Ville Bague Saint-Coulomb

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-27 18:00:00 Malouinière de la Ville Bague La Ville Bague

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Rendez-vous dans le cadre exceptionnel des jardins de la Malouinière pour une journée dédiée aux plantes et aux produits artisanaux.

Cette demeure du temps des riches armateurs malouins possède un parc de plusieurs hectares avec un bassin, un colombier, une chapelle et un jardin à la française… C’est dans ce cadre magnifique que pépiniéristes, artisans d’art et artisans locaux vous exposeront leur productions et partageront leur savoir-faire dans des domaines variés Restauration sur place. http://www.la-ville-bague.com/evenements.html Rendez-vous dans le cadre exceptionnel des jardins de la Malouinière pour une journée dédiée aux plantes et aux produits artisanaux.

Cette demeure du temps des riches armateurs malouins possède un parc de plusieurs hectares avec un bassin, un colombier, une chapelle et un jardin à la française… C’est dans ce cadre magnifique que pépiniéristes, artisans d’art et artisans locaux vous exposeront leur productions et partageront leur savoir-faire dans des domaines variés Restauration sur place. Malouinière de la Ville Bague La Ville Bague Saint-Coulomb

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu Saint-Coulomb Adresse Malouinière de la Ville Bague La Ville Bague Ville Saint-Coulomb lieuville Malouinière de la Ville Bague La Ville Bague Saint-Coulomb Departement Ille-et-Vilaine

Marché Plantes et Gourmandises, Artisanat d’art Saint-Coulomb 2022-05-26 was last modified: by Marché Plantes et Gourmandises, Artisanat d’art Saint-Coulomb Saint-Coulomb 26 mai 2022 ille-et-vilaine Saint-Coulomb

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine