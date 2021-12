Marché Place Sébastopol Marseille 4e Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 4e Arrondissement.

Marché Place Sébastopol Marseille 4e Arrondissement

2021-01-01 – 2021-12-31

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Ce marché du quartier des 5 avenues n’est pas immense, mais convient pour faire ses quelques courses de produits frais : poissonnier, primeur, fromager et autres du lundi au samedi. On y retrouve également des produits manufacturés.



Et tous les jeudis le marché aux fleurs vient colorés cette jolie place pleine de charme.



Il est parfait, petite place charmante, quelques cafés avec terrasses ensoleillées et quelques boutiques de gourmets autour pour compléter !



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

Sur cette charmante petite place, retrouvez poissonnier, primeur, fromager et autres du lundi au samedi. On y retrouve également des produits manufacturés.

http://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/

Ce marché du quartier des 5 avenues n’est pas immense, mais convient pour faire ses quelques courses de produits frais : poissonnier, primeur, fromager et autres du lundi au samedi. On y retrouve également des produits manufacturés.



Et tous les jeudis le marché aux fleurs vient colorés cette jolie place pleine de charme.



Il est parfait, petite place charmante, quelques cafés avec terrasses ensoleillées et quelques boutiques de gourmets autour pour compléter !



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-04-20 par