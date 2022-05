Marche pieds nus Méobecq Méobecq Catégories d’évènement: Indre

Méobecq

Marche pieds nus Méobecq, 22 mai 2022, Méobecq. Marche pieds nus Méobecq

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22

Méobecq Indre Méobecq Oserez-vous tenter l’expérience ? un évènement à vivre à tout âge …

Echauffement et parcours sensoriel avant le départ avec encadrement professionnel.

Participation libre. Oserez-vous tenter l’expérience ? qv2seve@gmail.com +33 6 80 94 83 02 Oserez-vous tenter l’expérience ? un évènement à vivre à tout âge …

Echauffement et parcours sensoriel avant le départ avec encadrement professionnel.

Participation libre. Droits réservés

Méobecq

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Méobecq Autres Lieu Méobecq Adresse Ville Méobecq lieuville Méobecq Departement Indre

Méobecq Méobecq Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meobecq/

Marche pieds nus Méobecq 2022-05-22 was last modified: by Marche pieds nus Méobecq Méobecq 22 mai 2022 Indre Méobecq

Méobecq Indre