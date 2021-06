Marche performative aux abords de Fessenheim La Kunsthalle Mulhouse, 27 juin 2021-27 juin 2021, Mulhouse.

Marche performative aux abords de Fessenheim

La Kunsthalle Mulhouse, le dimanche 27 juin à 09:00

Elise Alloin est [artiste-chercheure associée à La Kunsthalle et au CRESAT](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/elise-alloin/) de l’Université de Haute-Alsace. Elle participe au programme de recherche du laboratoire sur la transition post-nucléaire du territoire lié à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. L’artiste propose une balade de 10 km autour de Fessenheim, pendant laquelle elle partagera avec les participants les recherches qu’elle mène depuis dix ans sur notre relation à la radioactivité, avec en fond le paysage de la plaine d’Alsace, non loin de la centrale… Le circuit, co-construit en partenariat avec le Club Vosgien, sera ponctué de lectures de fiches qu’Elise Alloin a créées au fur et à mesure de ses inspirations, et qui abordent la thématique du nucléaire. _Au fil des pas, au fil des lectures, la distance avec la centrale s’amenuise, la radioactivité s’inscrit dans l’imaginaire._ **Informations pratiques** Gratuit, sur inscription obligatoire avant le 24 juin (les places sont limitées à 30 personnes) Trajet en bus au départ de La Kunsthalle – La Fonderie, 16 rue de la Fonderie à Mulhouse Masque obligatoire dans le bus Informations / réservations : [[kunsthalle@mulhouse.fr](mailto:kunsthalle@mulhouse.fr)](mailto:kunsthalle@mulhouse.fr) ou 03 69 77 66 47 **Déroulé** Départ à 9h, retour à Mulhouse en fin d’après-midi Marche d’environ 10km (5h de marche + 1h de pause déjeuner) Repas et boissons tirés du sac Chaussures de marche et chapeau recommandés. La marche est soumise aux conditions météorologiques ainsi qu’à la situation de la Covid L’événement est réalisé en partenariat avec le Club Vosgien de Mulhouse et Crêtes. La résidence d’Elise Alloin est organisée en partenariat avec le [Centre de Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques](https://www.cresat.uha.fr/) de l’Université de Haute-Alsace et bénéficie du soutien de la [Région Grand Est](https://www.grandest.fr/).

Gratuit, sur inscription obligatoire

Marche collective en compagnie d’Elise Alloin et Emma Werler, guide conférencière. Ce parcours guidé itinérant sera rythmé de lectures issues des recherches de l’artiste autour du nucléaire.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



