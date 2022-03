Marché pennol – réunion préparatoire Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Marché pennol – réunion préparatoire Mairie de Penne, 30 mars 2022, Penne. Marché pennol – réunion préparatoire

Mairie de Penne, le mercredi 30 mars à 18:00

Suite à la réunion préparatoire de décembre, nous devions nous revoir au printemps. Comme la dernière fois, toutes les personnes intéressées par le sujet (en tant qu’exposant, producteur, commerçant local, habitant, épicurien, et autres) sont les bienvenues. Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T18:00:00 2022-03-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mairie de Penne Adresse 81140 PENNE Ville Penne lieuville Mairie de Penne Penne Departement Tarn

